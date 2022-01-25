«Ти дивишся на мене»: як Олена Зеленська привітала чоловіка з Днем народження

Сегодня, 25 января, шестой президент Украины Владимир Зеленский празднует свой День рождения – ему исполнилось 44 года. Елена Зеленская поздравила мужа, выложив на своей странице в Фейсбуке пост и фото.

Первая леди призналась, что чувствует любви мужа и призвала его смотреть на нее ТАК (как на фото) всегда.

Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так на меня смотришь… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто искренне любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас еще все впереди. Поэтому береги себя. Мы до все мечты воплотить вместе. С днем рождения, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда! –написала она.

Под заметкой Елены Зеленской пользователи Фейсбука массово поздравляют президента с Днем рождения.

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