Свежий президентский рейтинг: Зеленский и Порошенко делят первое место

Обнародован свежий президентский рейтинг. Согласно результатам опроса, проведенного КМИС, действующий президент Украины Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко фактически делят первое место, сообщает NNS.

Поддержка Зеленского сократилась до 23,5%, за Порошенко готовы проголосовать 20,9% украинцев, за Тимошенко – 11,8%.

Если бы выборы главы государства проходили в ближайшее воскресенье, большинство украинцев поддержали бы действующего президента Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 20-21 января 2022 года.

Отмечается, что относительно высокую поддержку имеют В. Зеленский (за него проголосовали бы 17,4% среди всех респондентов и 23,5% среди определившихся с выбором) и П. Порошенко (соответственно, 15,5% и 20,9 %). Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть формально они “делят” первое место.

Рейтинг Зеленского с декабря 2021 по январь 2022 упал с 26,2% до 23,5% среди определившихся с выбором.

Далее следуют Ю. Тимошенко (8,8% и 11,8%), И. Смешко (7,1% и 9,6%), Ю. Бойко (6,9% и 9,3%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

По сравнению с декабрем 2021 года среди определившихся с выбором респондентов с 16,7% до 20,9% возросла поддержка П. Порошенко. Также наблюдается рост поддержки И. Смешко (с 6,8% до 9,6%). В то же время, наблюдается снижение поддержки Д. Разумкова (с 8,1% до 5%) и О. Тягнибока (с 3,1% до 1.1%).

Также респондентам задавали вопрос, поддерживают ли они второй срок президентства Зеленского.

По данным Киевского международного института социологии, 62,5% украинцев не поддерживают, чтобы действующий глава государства Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. При этом поддерживают вторую каденцию гаранта 30,3%.

Аналогичный вопрос респондентам был задан и во время опроса 26-29 ноября 2021 года. Тогда второй срок Зеленского поддерживало 34,3% опрошенных, не поддерживало – 58,2%. А в прошлом месяце (13-16 декабря 2021 года) баллотирование действующего президента на выборах в 2024 году поддерживало 33,7% украинцев, не поддерживало – 58,8%.

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