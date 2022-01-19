В Киеве Печерский районный суд отпустил Порошенко под личное обязательство, отказавшись брать под стражу пятого президента Украины и народного депутата от партии ЕС. Решение судья огласил примерно в 14:00. Заседание транслировалось онлайн, передает NNS.

При этом суд ограничил передвижения Порошенко не только за пределы страны, но и даже за пределы Киева. Такое решение Порошенко на пресс-конференции после заседания назвал попыткой власти воспрепятствовать его политической деятельности и истинной целью всего “этого мероприятия”.

Напомним, прокуратура требовала взять Петра Порошенко под стражу и назначить ему залог в 1 млрд грн. Необходимость избрания такой меры пресечения сторона обвинения аргументировала характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко. По мнению прокуратуры, такая мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.

Ранее Порошенко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы, и попросил Печерский районный суд Киева вернуть прокуратуре ходатайство об избрании меры пресечения для него. По словам адвоката Ильи Новикова, защита попросила суд дать прокуратуре шанс подать ходатайство “пусть необоснованное, но, по крайней мере, поданное без процессуальных нарушений”.

При этом ранее Государственное бюро расследований опубликовало “Обстоятельства и детали функционирования преступной схемы поставок в течение 2014−2015 годов угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям „ЛНР” и „ДНР” группой граждан Украины”.

Как сообщает ГБР, в ходе досудебного расследования установлено, что фигуранты уголовного производства действовали по предварительному сговору и способствовали деятельности террористических организаций. Они совершали умышленные действия в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

Напомним, что утром 17 января Порошенко вернулся в Киев после дипломатического турне продолжительностью в месяц. В аэропорту его встретили соратники, а сотрудники Государственного бюро расследований попытались вручить народному депутату повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. В ГБР заявили, что Порошенко отказался получить документы.

Задерживать, однако, Порошенко, несмотря на решение суда, никто не стал, но он добровольно отправился в Печерский районный суд, который на протяжении 12 часов рассматривал избрание ему меры пресечения, а вечером объявил, что решение будет оглашено 19 января.

Также напомним, что 17 января в ‘Жулянах’, куда должен был прилететь Порошенко из Варшавы, собрались тысячи его сторонников из разных регионов страны. После этого они переместились к Печерскому суду и весь день ждали решения. Сегодня, 19 января, сторонники Порошенко снова пришли на площадь возле суда, и здесь у них даже произошли столкновения с полицией, которая силком забрала у протестующих бочки (в них люди готовили себе чай), а также, по словам митингующих, бутерброды. В ход пошел слезоточивый газ, и ситуация выглядела довольно напряженной.

По состоянию на 15:00 19 января люди в приподнятом настроении двигаются колонной на Банковую и скандируют ‘Вова, мы идем к тебе’.

Фото: Украинская правда

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