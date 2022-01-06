Суд арестовал имущество Порошенко в деле о государственной измене, сообщает NNS, ссылаясь на Суспільне.

Печерский суд Киева принял решение об аресте всех активов и имущества народного депутата от партии ‘ЕС’ и пятого президента Украины Петра Порошенко. В тексте документа указано, что таким образом удовлетворено ходатайство прокурора. Полный текст решения суд объявит 14.01.2022.

Защитники экс-президента считают, что решение было принято с нарушением процедур и планируют подавать апелляцию.

‘Вручить ни одно сообщение о подозрении Порошенко не могли, направить по почте мы не могли, потому что нам не предъявили никаких документов. Мы видим абсолютное пренебрежение нормами права, направленное на одно – помешать лидеру оппозиции вести политическую деятельность’, — заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

‘Угольное дело’ Порошенко

20 декабря 2021 года Офис генерального прокурора объявил подозрение Петру Порошенко по двум статьям Уголовного кодекса. Пятого президента обвиняют в ‘государственной измене’ и ‘содействии терроризму’.

‘Угольное дело’ касается расследования схемы поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям ‘ЛНВ’ и ‘ДНР’ группой граждан Украины. Производство расследуется СБУ и ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора по статьям о финансировании терроризма, государственной измене и создании террористической организации. Среди других подозреваемых по этому делу — депутат от ‘Оппозиционной платформы За жизнь’ Виктор Медведчук и эксминистр энергетики Владимир Демчишин.

Детали

‘Угольная дело’ касается 2014-2015 годов, когда из-за оккупации Россией Донбасса Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Тогда было решено закупать уголь из Южно-Африканской Республики. По данным СБУ, РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине ‘усилить собственную энергонезависимость’. Поэтому, при посредничестве Медведчука, состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце контракты с ЮАР были сорваны, это спровоцировало волну ‘веерных’ отключений электроэнергии в Украине.

Как утверждает СБУ, в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей боевикам самоназваних ‘ЛНВ’ и ‘ДНР’ было перечислено не менее 200 млн гривен, не считая средств, оплаченных в наличной форме, из запланированных более чем 3,16 млрд гривен.

В разговорах якобы Медведчука, которые фигурируют в угольной делу’, с представителями Кремля вероятно фигурируют фамилии президента Петра Порошенко, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, а также экс-главы Администрации президента (2014-16) Бориса Ложкина.

Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.

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