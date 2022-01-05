«Ставриду жевать не будут»: сотрудники Нацполиции грозят массовыми забастовками и увольнениями (видео)

Сотрудники Нацполиции угрожают всеукраинской забастовкой и массовыми увольнениями. Причина – низкая заработная плата. Каждый день появляются свидетельства о том, что ситуация напряженная. NNS собрал некоторые красноречивые факты.

Так, 4 января в СМИ появилась информация о том, что 95% личного состава полиции города Токмак в Запорожье написали рапорты об увольнении. Однако позже в Нацполиции заявили, что рапортов не видели (хотя дыма без огня не бывает).

Но есть и другие тревожные “колокольчики”.

“Ставриду жевать не будут”

Так, бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины и экс-руководитель криминальной полиции (до 2019 года) генерал полиции 2-го ранга Вячеслав Аброськин рассказал, что действующие и бывшие сотрудники полиции создали телеграмм-группу «Союз работников полиции», где уже 51 тысяча участников, среди которых, по словам Аброськина, есть и руководство. Из имеющейся информации – одной из многих и главных проблем, объединивших сообщество является низкая зарплата полицейских.

Вдумайтесь! Из 110 тысяч действующих полицейских в группу присоединились 51 тысяча. Из моей личной практики за многие годы службы в милиции/полиции такое единение я вижу впервые. В 90-х годах мы вместо финансового обеспечения получали в банках «ставриду», которую молча жевали и благодарили, что хоть что-то дали.

Но сегодня молодежь совсем другая, мы уже другие. Эта группа – это конкретные люди, не анонимы. С ними, действующими сотрудниками полиции, нужно разговаривать и встречаться лично. Главное – говорить и быть на связи. Молча уже не выйдет – написал Аброськин.

Работники Нацполиции требуют уволить руководство из-за неприемлемых зарплат. Правоохранители угрожают массовыми увольнениями и всеукраинской забастовкой.

Соответствующее видеообращение записал старший лейтенант полиции Дмитрий Рынковой.

‘Уважаемые граждане, открыто вам заявляю, что сотрудники полиции работают за еду, потому что с зарплатой 13 тысяч гривен едва хватает только на быт’, – сказал он.

Учитывая сложившуюся ситуацию, сотрудники полиции требуют уволить руководство Нацполиции и МВД, а также выплатить деньги.

Если это не будет выполнено, то начнутся массовые увольнения: по меньшей мере, 30% личного состава уйдет в отставку уже в первом квартале 2022 года. Кроме того, правоохранители угрожают всеукраинской забастовкой.

Видео Рынкового появилось на Ютубе 1 января 2022 года и уже набрало более 100 000 просмотров.

Сотрудники Нацполиции угрожают всеукраинской забастовкой и массовыми увольнениями: видео

Напомним, ранее Нацполиция официально заявляла о кадровом голоде в рядах правоохранителей.

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