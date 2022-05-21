Стало известно, сколько украинских военных защищают страну от российской агрессии во время полномасштабной войны. Их количество назвал президент Владимир Зеленский, передает NNS, ссылаясь на Прямой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украину от российских оккупантов защищают 700 тысяч военных. Об этом Зеленский заявил в интервью по случаю третьей годовщины инаугурации.

Зеленский рассказал, что для вторжения российская сторона привлекла все собранные силы в Крыму, Белоруссии и других направлениях вдоль границ.

“Я думаю, что на сегодняшний день ни одна страна Европы не справилась бы с таким объемом войск противника,”, – отметил президент.

По словам президента, для такой страны, как Украина, нужна армия не в 250 тысяч, или в 260 тысяч (а боевых там было 120 тысяч – уточнил Зеленский), а значительно больше. Поэтому в начале 2022 г. он подписал указ об увеличении вооруженных сил на 100 тысяч на следующий год.