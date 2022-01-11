Стало известно, когда начнутся летние каникулы у школьников в Украине в 2022 году. Соответствующие рекомендации обнародовало Министерство образования, передает NNS, ссылаясь на Обозреватель.

Так, Министерство образования и науки рекомендовало школам провести летние каникулы в учебном году 2021/2022 с 1 июня по 31 августа 2022 года. Таким образом, учебный год должен был бы закончится 31 мая, однако его могут продлить.

При этом в Минобразования в ответ на запрос издания, касательно окончания учебного года, ответили, что он должен длиться не менее 175 учебных дней и заканчиваться не позже 1 июля.

В частности, структуру и длительность учебного года и формы организации образовательного процесса определяет: педагогический совет учебного заведения – в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, а также в соответствии с объемом нагрузки, установленным учебным планом с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и т.д.

К тому же в ведомстве обратили внимание на то, что исходя из закона “Об образовании”, школы наделены автономией, которая заключается в самостоятельности, независимости и ответственности в принятии решений по академическим (образовательным), организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам деятельности.

Вдобавок к этому, согласно ст. 38 закона “О полном общем среднем образовании”, руководитель заведения среднего образования вправе определять режим работы заведения.

“В рамках академической автономии вопросы организации выполнения образовательной программы и образовательного процесса являются внутренними для каждого учреждения общего среднего образования и педагогического совета “, – объяснили в МОН.

А вот согласно ст. 32 закона “О местном самоуправлении в Украине”, управления учебными заведениями, принадлежащими территориальным общинам или переданные им, отнесены к собственным (самоуправляющимся) полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.

Это значит, что дети могут учиться летом, от нескольких дней июня и вплоть до всего месяца. Однако 1 июля все точно уже должны отдыхать.

При этом в некоторых городах уже анонсировали уроки в июне. Таким образом, в связи с трехнедельными осенними каникулами, в Харькове решили, что учебный год должен продлиться до 3 июня вместо 27 мая.

“Нужно будет уплотнять учебный процесс, чтобы не перегружать детей. Мы добавим одну неделю к учебному году”, – подчеркнула директор департамента образования городского совета Ольга Деменко 9 ноября прошлого года.

А вот во Львове и области отдыхали осенью не три недели, а две, однако несмотря на это тоже думают продлить учебный год.

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