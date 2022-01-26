Снег и мороз: погода в Украине в феврале – прогноз по городам

О том, какой будет погода в Украине в феврале, NNS узнал из долгосрочных прогнозов. В феврале 2022 года синоптики прогнозируют среднемесячную температуру на уровне 0-4 градусов мороза, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму ожидается до 1 градуса тепла, Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы, на остальной территории страны – в пределах нормы.

Согласно данным Gismeteo, в Киеве синоптики в феврале прогнозируют преимущественно пасмурную погоду. Температура воздуха ожидается до 7 градусов мороза днем и до 12 градусов с отметкой “минус” ночью.

Почти половина месяца будет с осадками в виде снега или дождя.

В Одессе последний месяц зимы тоже будет в основном пасмурным. Здесь будет гораздо теплее, чем в Киеве – температура воздуха составит до 5 градусов со знаком “плюс” днем и до минус 6 ночью.

В начале февраля ожидаются дожди, возможен небольшой снег с дождем. Также снег с дождем прогнозируют на середину месяца.

И во Львове в феврале ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура воздуха до 5 градусов мороза днем и до 11 мороза ночью.

Ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем.

В Днепре в феврале тоже будет пасмурно или облачно с прояснениями. В первую неделю месяца осадки обещают каждый день в виде дождя и снега. Далее сухих дней станет больше. Температура воздуха – до 5 мороза днем и 10 градусов ниже ноля ночью.

Какой будет весна в Украине 2022 года – холод и аномальная жара

Каким будет лето 2022 года, рассказала климатолог

Чудо на Прикарпатье: радугу заметили посреди зимы – что это означает (фото)