«Слуги» в шоке: нардеп от правящей партии попался на взятке в полмиллиона гривен

Нардеп от «Слуги народа» уличен в коррупции – он попался на взятке в размере более чем полмиллиона гривен. Об этом сообщает НАБУ, передает NNS. Соратники депутата шокированы данным происшествием.

В пятницу, 28 января, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили народного депутата Сергея Кузьминых на получении взятки.

Как сообщается, нардеп способствовал в заключении контрактов с больницей в Житомирской области.

Кузьминых, поймали на “горячем” во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен. Детали обещают раскрыть позже.

Происшествие уже прокомментировал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он заявил, что эта новость стала для фракции шоком.

Обращение Арахамии опубликовала спикер “Слуги народа” Юлия Палийчук в Telegram-канале.

“Дорогие друзья, мы, как и вы, узнали из СМИ информацию о том, что народного депутата Сергея Кузьминых задержало НАБУ.

Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата «киборгов» Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых имел от команды огромный кредит доверия. Но если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, которые имеют на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилий и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть амнистией ни для кого. Поэтому мы приветствуем усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений. Нашей целью было сделать ее действенной и по-настоящему независимой. Это было нашей задачей в первые недели работы монобольшинства. И нынешний инцидент является излишним подтверждением тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкасаемых.”, — заявил глава фракции.

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