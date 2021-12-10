Сколько украинцев считают родным украинский язык – опрос

Стало известно, сколько украинцев считают родным украинский язык. Обнародованы результаты опроса передает NNS.

78% украинцев считают своим родным языком украинский, а 18% – русский. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса, на западе и в центре Украины почти абсолютное большинство отмечает, что украинский язык является их родным языком. В южном регионе только 56% назвали родным украинский, 41% – русский. На востоке 59% родным считают украинский и 34% – русский.

Молодые люди несколько чаще считают своим родным языком украинский. Среди молодежи в возрасте 18-29 лет украинский считают родным 83%, а среди старшей группы 60+ – 74%.

Отметим, что по переписи 1989 года украинский считали родным 64,7% украинцев.

А как насчет языкового закона?

55% опрошенных украинцев поддерживают “языковой закон” относительно обслуживания на украинском языке при сохранении возможности обслуживания клиентов на других языках по их просьбе. 21% такую норму не поддерживает и еще почти 18% украинцев это безразлично.

Больше всего тех, кто поддерживает обязательное обслуживание государственным языком в западном и центральном регионах – 74% и 62% (не поддерживают 11% и 14% соответственно). На юге и востоке Украины примерно одинаковы доли тех, кто поддерживает и не поддерживает эту норму закона: на юге 33% поддерживают, а 37% – нет, на востоке 38% поддерживают, а почти 33% – нет. Кроме того, в обоих этих регионах около 30% тех, кто не определился со своим отношением или для кого это безразлично.

Общенациональный опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины, за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего опрошено 2019 респондентов/-ок возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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