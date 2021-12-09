СБУ нашла тело водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, убитого 5 лет назад

СБУ нашла тело водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, который пропал в 2016 году. Мужчина был убит. Убийство могло быть заказным. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Суспільне.

О том, что служба безопасности Украины нашла тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова, заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Он сообщил, что поиски проводили с помощью спецтехники Минобороны.

“Сейчас сотрудники СБУ обнаружили труп Тараса Познякова. Эти поиски продолжались более 5 лет. Для того, чтобы найти — это была непростая история, была привлечена спецтехника Минобороны”, — сказал Дехтяренко.

По его словам, СБУ получила и проверяет данные, свидетельствующие о заказном характере убийства.

“Предварительно это уголовное производство квалифицировано по статье 115 уголовного кодекса — это умышленное убийство”, — сказал представитель СБУ.

СБУ нашла тело водителя BlaBlaCar: когда и где он пропал

4 апреля 2016 года Тарас Позняков выехал из Львова в Киев. Через сервис BlaBlaCar он взял себе попутчиков. Неподалеку от столицы, возле поселка Бобрица за 25 км от Киева, с мужчиной пропала связь. В последний раз камеры наблюдения зафиксировали Тараса Познякова на заправке. Вместе с ним в автомобиле были замечены еще трое мужчин.

Полиция нашла машину Познякова за неделю. Она была в закрытом гараже в Новоселках Киево-Святошинского района. Судьба самого водителя оставалась неизвестной.

В августе 2016 года полиция задержала Дмитрия Голуба. Он признал только, что похитил авто Тараса Познякова.

В 2019 году Киево-Святошинский районный суд Киевской области признал Голуба виновным в разбое. Его признали виновным в нападении на водителя, причинении тяжких телесных повреждений, незаконном завладении автомобилем потерпевшего, подделке официальных документов, незаконном обращении с огнестрельным оружием и боевыми припасами.

Мужчина получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества.

Вторым подозреваемым по делу был Луан Кингисепп. После трех лет пребывания в международном розыске он погиб в марте 2019 года в результате взрыва квартиры в Киеве.

Верховный Суд 7 декабря 2021 года сообщил, что поставил точку в уголовном производстве относительно убийства водителя «Blablacar», и осужденный Дмитрий Голуб будет отбывать пожизненное наказание.

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