Звездная диета: Наталья Могилевская рассказала, что можно есть вечером, чтобы похудеть

Звезда украинского шоу-бизнеса Наталья Могилевская обзавелась личным диетологом, помогающим певице следить за здоровьем и фигурой. Исполнительница поделилась секретами вечернего перекуса, который помогает бороться с лишними килограммами.

Об этом NNS узнал из сообщения today.ua.

Советы диетолога Натальи Могилевской будут полезны всем женщинам, которые хотят похудеть к праздникам и расстаться с лишними килограммами.

Что же можно есть вечером, чтобы быть стройной и здоровой?

Популярная исполнительница, продюсер и композитор Наталья Могилевская на сцене выкладывается полностью. Конечно, когда звезда возвращается домой, она чувствует сильный голод, ведь организму нужно восстановить силы. Однако, как известно, еда перед сном не идет на пользу ни здоровью, ни внешнему виду.

“Голодная после концертов. Поэтому прихожу домой и сразу открываю холодильник… Мой диетолог рекомендует мне пить ромашковый чай. Если не помогает, то съесть немного авокадо”, поделилась Наталья Могилевская со своими поклонниками в Инстаграмме.

Стоит отметить, что чай из ромашки аптечной, действительно, помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, активизирует обмен веществ и избавляет от проблем со сном. Авокадо – питательный фрукт, который во всем мире отнесли в разряд суперфудов.

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