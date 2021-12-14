Зимой электроотопление подорожает: чем украинцам выгоднее отапливать жилье

В декабре украинцы получат платежки, в которых стоимость электроотопления будет почти в два раза выше, по сравнению с декабрем прошлого года.

Отапливать частные дома в Украине с каждым годом становится все дороже. После отмены льготного тарифа обогрев дома площадью 110 кв. м будет стоить 2166 грн.

Об этом пишет today.ua, передает NNS.

В декабре 2020 года платежка за такой же объем электричества (2117 кВт-ч электроэнергии) для обогрева дома составляла 1160 грн.

Отапливать газом еще дороже

На обогрев аналогичного по площади дома газом в прошлом году потребители, которые расходовали 400 куб. м газа, платили 3100 грн. В этом году обогрев газом подорожает до 3200 грн.

По словам экспертов, при экономном и спланированном потреблении обогреваться электроэнергией остается выгоднее как владельцам домов, так и квартир.

Как сэкономить?

Общая сумма в квитанциях за электроэнергию (а соответственно и за электроотопление) в этом году, после отмены льготного тарифа на электроотопление, возрастет. Сэкономить на электроотоплении около 1000 гривен в месяц можно благодаря установке двухфакторного счетчика (ночное/дневное потребление).

У потребителей с такими счетчиками примерное дневное потребление электричества за месяц составит 461 кВт-ч, что в денежном эквиваленте составляет 774,48 грн. Ночное потребление (с 23:00 до 7:00) обойдется в декабре в 1391,04 грн/месяц при расходе 1656 кВт-ч.