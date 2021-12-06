Женщин предупредили о проблеме с назначением пенсии: о чем идет речь

Подсчет стажа и назначение пенсии у женщин может вызвать некоторые проблемы из-за того, что в некоторых случаях им нужно подтвердить свою девичью фамилию.

А если женщина к моменту выхода на пенсию расторгла брак, то нередко так случается, что у нее нет соответствующих документов.

Об этом NNS узнал из сообщения today.ua.

В таких случаях нужно обращаться за выпиской из государственного Реестра актов гражданского состояния.

Причем вовсе не обязательно обращаться в орган РАГС, в котором заключался или расторгался брак. С таким запросом можно обратиться в любой орган РАГС на территории Украины.

Какие документы подаются для получения выписки из Реестра?

Для того, чтобы получить нужную выписку из Реестра при назначении пенсии, необходимо подать запрос, в котором будет указано одно из следующих сведений о человеке, на которого должна быть выдана эта выписка:

фамилию, имя и отчество, дата и место рождения лица, относительно которого получен запрос;

серия и номер свидетельства государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния, дата его выдачи;

регистрационный номер, согласно которому зарегистрировано внесение сведений об акте гражданского состояния.

В том случае, ели нужно получить из реестра выписку о заключении или расторжении брака, нужно также указать дополнительно ФИО второго супруга.

Как можно подать запрос о получении выписки?

Запрос можно подать тремя способами:

непосредственно в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;

отправив документы по почте (рекомендованным письмом);

в электронном виде через сеть Интернет с использованием вебпортала «Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» на сайте https://dracs.minjust.gov.ua/.

При этом нужно знать, что выписка из реестра не бесплатная. Она стоит 73 гривны.