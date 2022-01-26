Земельные участки украинцев могут законсервировать и забрать: кого это коснется

Земельные участки могут законсервировать и изъять. Правительство подготовило порядок консервации земель – речь идет о деградированных и малопродуктивных территориях.

Соответствующее постановление Кабинет Министров принял на своем заседании на прошлой неделе.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру, передает NNS.

Как уточнила эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак, в Украине под хозяйственное использование занято 92% территории, а уровень распаханности составляет более 54%, пишет UBR.ua.

Кроме того, по разным данным, уровень химической загрязненности и количества малопродуктивных земель в нашей стране достигает 15-18 млн га. Таким образом, выработка механизма консервации определенных земельных участков действительно актуальна.

“К сожалению, немалое количество сельскохозяйственных земель нуждается в спасении и временной передышке от непутевого использования, да и земель, несущих потенциальную угрозу здоровью человека из-за химического загрязнения, у нас тоже хватает”, пояснила Берещак.

Как сказано в документе о порядке консервации земель, эта процедура осуществляется независимо от форм собственности и по инициативе самого собственника. Однако кроме этого, причиной “заморозки” могут стать и результаты проверок территориальных органов Госгеокадастра и Госэкоинспекции.

Консервация осуществляется на основании заключения договора между собственником и местным органом власти. Он включает в себя сведения о месторасположении и размере, кадастровом номере, виде и способе консервации, стоимости и сроке, на который “замораживается” земля.

В случае “заморозки” земли, изменение ее целевого назначения и хозяйственное использование, кроме того, что предусмотрено в проекте консервации, невозможно в течение срока действия договора. Таким образом практически исключена схема принуждения фермеров к “заморозке” и продаже земли за бесценок.

Вместе с тем, по словам Берещак, не исключены другие махинации – например, землю можно признать нуждающейся в консервации, оставив мелкого фермера без заработка на такой срок, который станет “финансово убийственным” для него.

Консервация предусматривает прекращение на определенный срок хозяйственной деятельности на территориях, которые:

экологически небезопасны;

экономически неэффективны;

техногенно загрязнены;

невозможно использовать для получения экологически чистой продукции;

могут нести опасность для людей.

Понятие деградировавших включают земли, поверхность которых нарушена в результате:

землетрясений;

сдвигов;

карстообразований;

наводнений;

добычи ископаемых;

незаконных изменений рельефа;

переувлажнений, повышения кислотности или засоленности, загрязнения химическими элементами.

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