Зеленский ввел санкции против российских компаний и чиновников: кто попал в список

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных экономических санкций против российских предприятий и организаций.
Указы №19/2022, №20/2022, №21/2022, №22/2022 обнародованы на официальном сайте главы государства, передает NNS со ссылкой на sud.ua.
Решение о введении санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 30 декабря 2021 года.
В частности, вводятся санкции против известного российского дизайнера и блоггера Артемия Лебедева. СНБО заблокировал активы Лебедева в Украине и запретил выводить капиталы за пределы страны в течение пяти лет.
Под санкции также попали: – пятеро граждан Австрии, руководящих архитектурным бюро COOP, которое строило театр в Севастополе (Кригер Гаральд, Отт Александер, Прикс Вольф Дитер, Просниг Маркус и Шмидт Бенджамин); – архитектор и гражданка ФРГ Шмидбаур-Фольк Каролин; – российские юрлица, включая Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» и московский Научно-исследовательский институт диагностики; – многие крымские чиновники, в том числе заместитель министра внутренних дел по Республике Крым – начальника полиции Алексея Дмитриева.
Также под санкции попали 24 предприятия. Для них были введены одинаковые ограничения.
В частности, это блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.
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