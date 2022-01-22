Зеленский ввел санкции против российских компаний и чиновников: кто попал в список

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных экономических санкций против российских предприятий и организаций.

Указы №19/2022, №20/2022, №21/2022, №22/2022 обнародованы на официальном сайте главы государства, передает NNS со ссылкой на sud.ua.

Решение о введении санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 30 декабря 2021 года.

В частности, вводятся санкции против известного российского дизайнера и блоггера Артемия Лебедева. СНБО заблокировал активы Лебедева в Украине и запретил выводить капиталы за пределы страны в течение пяти лет.

</p><h2>Под санкции также попали:</h2><ul><li>пятеро граждан Австрии, управляющих архитектурным бюро COOP, которое строило театр в Севастополе (Кригер Гаральд, Отт Александер, Прикс Вольф Дитер, Просниг Маркус и Шмидт Бенджамин);</li><li>архитектор и гражданка ФРГ Шмидбаур-Фольк Каролин;</li><li>российские юрлица, включая Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» и московский Научно-исследовательский институт диагностики;</li><li>многие крымские чиновники, в том числе заместитель министра внутренних дел по Республике Крым – начальник полиции Алексей Дмитриев.</li></ul><p><iframe class="lazy lazy-hidden" loading="lazy" style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;" data-lazy-type="iframe" data-src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/9gAgo6XOLfzgep" width="595" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfulls="allowfullscreen"> </p><h2>Под санкции также попали:</h2><ul><li>пятеро граждан Австрии, управляющих архитектурным бюро COOP, которое строило театр в Севастополе (Кригер Гаральд, Отт Александер, Прикс Вольф Дитер, Просниг Маркус и Шмидт Бенджамин);</li><li>архитектор и гражданка ФРГ Шмидбаур-Фольк Каролин;</li><li>российские юрлица, включая Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» и московский Научно-исследовательский институт диагностики;</li><li>многие крымские чиновники, в том числе заместитель министра внутренних дел по Республике Крым – начальник полиции Алексей Дмитриев.</li></ul><p><iframe loading="lazy" style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;" src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/9gAgo6XOLfzgep" width="595" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfulls="allowfullscreen">

Под санкции также попали: – пятеро граждан Австрии, руководящих архитектурным бюро COOP, которое строило театр в Севастополе (Кригер Гаральд, Отт Александер, Прикс Вольф Дитер, Просниг Маркус и Шмидт Бенджамин); – архитектор и гражданка ФРГ Шмидбаур-Фольк Каролин; – российские юрлица, включая Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» и московский Научно-исследовательский институт диагностики; – многие крымские чиновники, в том числе заместитель министра внутренних дел по Республике Крым – начальника полиции Алексея Дмитриева.

Также под санкции попали 24 предприятия. Для них были введены одинаковые ограничения.

В частности, это блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

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