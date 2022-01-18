Зеленский ответил на петицию о военном учете для женщин

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию № 22/130110-еп, которую 23 декабря 2021 года разместила на сайте главы государства гражданка Яна Рашевченко. Это обращение поддержали более 37 тысяч граждан.

Об этом говорится на сайте президента, передает NNS.

“Рассмотрев эту петицию, президент отметил, что, согласно Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом и не может быть привилегий или ограничений по половым признакам”, говорится в сообщении на сайте президента.

Зеленский обратился к главе Минобороны Алексею Резникову. По мнению президента, важно уточнить ряд вопросов, связанных с военным учетом женщин, в частности, сокращение перечня специальностей и профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, учитывая реальные потребности обороны государства.

Шумиху вызвало не само расширение списка и применение норм законодательства, сказано на сайте президента, а неудачная реализация — перечень назван широким и недостаточно обоснованным.

Напомним, к нему добавили более сотни пунктов, ставить на учет хотят музейных работников, почтальонов, лаборантов. Замечания граждан и президента также затронули саму процедуру постановки. Зеленский обратился к Резникову с просьбой цифровизировать постановку и урегулировать вопросы медосмотра.

Недавно известная тележурналистка Маричка Падалко пыталась стать на учет — разъяснений у военкоматов нет до сих пор через месяц после вступления списка в силу.

Также Зеленский поставил задачу решить вопрос применения взвешенных и общественно приемлемых подходов к административной ответственности за несвоевременную постановку на военный учет военнообязанных женщин до завершения процесса окончательного урегулирования упомянутой процедуры и определения тех профессий и специальностей, которые действительно необходимы с точки зрения постановки женщин на военный учет.

Предыстория:

11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным -учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.

В Министерстве обороны предоставили разъяснения касательно процедуры постановки на военный учет украинских женщин.

Там также объяснили, что беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно стать на военный учет, если они являются представительницами определенных профессий.