Женщин из расширенного списка профессий будут ставить на военный учет в Украине постепенно. Бежать занимать очередь в военкомат не нужно.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, передает “Интерфакс-Украина”. Об этом NNS узнал из сообщения Громадське.

Он объясняет, что новый указ, требующий от женщин более 100 профессий встать на военный учет, уже назрел. Он позволит военным видеть женщин, которых можно привлекать во время защиты Украины.

“Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не нужно бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо”, подчеркнул Залужный.

Каким будет алгоритм взятия женщин на воинский учет?

В Министерстве обороны Украины сообщили, каким будет алгоритм взятия женщин на воинский учет. Там отметили, что он не будет отличаться от того, который действует для мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

“Есть определенный перечень профессий, которые должны быть поставлены на учет. Женщина должна уведомить своего руководителя предприятия, явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и по здоровью”, сказал Горбач.

Какие нужны документы?

Он также рассказал, какие именно необходимо подать документы для взятия на учет.

“Она (женщина – ред.) пишет заявление, что хочет встать на учет, предоставляет документы (паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из учреждения где работает)”, отметил Горбач.

После чего, по его словам, после будет принято решение, подлежит ли женщина воинскому учету.

“Если подлежит, то ее направят на военно-врачебную комиссию по месту регистрации”, резюмировал Горбач.

Что это за приказ?

Министерство обороны издало его 11 октября, а вступил в силу он 17 декабря. Документ утверждает перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям. Представительницы этих сфер должны встать на учет военнообязанных.

В списке есть много распространенных профессий: врачи, программисты, юристы и водители, — но можно найти и, казалось бы, очень далекие от военной сферы специализации: фотографы, библиотекари и даже специалисты в сфере страхования. Полный список профессий можно посмотреть здесь.

Кто такие военнообязанные?

Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, это люди, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Представительницы перечисленных профессий, подходящие по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны будут встать на военный учет.