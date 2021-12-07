Запрет бесплатных кульков: когда они исчезнут из супермаркетов и какая альтернатива

С 10 декабря во всей Украине вводится запрет бесплатных одноразовых кульков в продуктовых магазинах. В такие пакеты набирают овощи, фрукты, крупы, орехи и конфеты.

Они и раньше не были бесплатными – их цена входила в стоимость среднего чека. Теперь за каждый пакет придется платить отдельно.

Такой запрет вводится в рамках борьбы с пластиком. На первом этапе все пластиковые пакеты станут платными, а в случае бесплатного распространения магазин получит штраф.

С 10 марта 2022 года будет запрещено продавать тонкие пакеты под угрозой штрафа.

Сколько будут стоить одноразовые пакеты

На одноразовые кульки государство устанавливает такие цены:

2 гривни – пакет без ручек (без боковых складок);

2,50 гривни – пакет без ручек (с боковыми складками);

3 гривни – пакет с ручками (с боковыми складками).

Если магазин будет распространять пакеты бесплатно, то получит штраф в размере от 1700 до 3400 гривен, а в случае повторного нарушения – от 3400 до 8500 гривен.

Альтернативы одноразовым пакетам

Запрет пластиковых кульков – отличный повод приобрести многоразовые пакеты-“сеточки” и экомешочки. Они прекрасно подходят для овощей и фруктов, легко стираются и часто имеют завязки. Такой пакет обойдется вам примерно в 25-40 гривен.

Ещё одна альтернатива пакетам – старая добрая авоська. Такая сумочка подходит для самых разных категорий товаров и широко растягивается. Авоська может быть модным аксессуаром. Обойдется она дороже многоразового пакета – примерно в 100 гривен.

Бумажные пакеты стоят недорого и являются экологичной альтернативой пластика. Также они могут выдерживать большой вес. Минусы таких пакетов очевидны: они легко рвутся и быстро загрязняются.

Пакеты из крахмала обойдутся примерно в 100-150 гривен за большой рулон. Они не такие прочные, как полиэтиленовые, зато очень быстро перегнивают. Также пакеты из крахмала не подходят для длительного хранения продуктов, поскольку быстро разрушаются.

Платные одноразовые пакеты с 10 декабря – разъяснение министра

С 10 декабря в Украине запретят бесплатные пластиковые пакеты – какая будет цена