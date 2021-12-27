“За очень большие деньги”: Андрею Данилко предлагали должность президента

Андрею Данилко, украинскому продюсеру и шоумену, известному как “Верка Сердючка”, предлагали должность президента за “очень большие деньги”.

Об этом сообщила главный редактор издания “Гордон” Олеся Бацман в эфире программы “Хард с Влащенко”, пишут novyny.live, передает NNS.

Данилко мог стать президентом?

“Его уговаривали это сделать, очень многие уговаривали. Приходили от разных сил, партий. Обещали очень большие деньги”, заявила Бацман.

Она рассказала, что якобы Данилко мог в 2019 году заменить кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Бацман также заявила, что Андрей Данилко мог бы стать “тем политиком, который смог бы полностью перекроить политический ландшафт” страны.

Певец и шоумен отказался от такой перспективы – стать президентом Украины.

Она также добавила, что среди потенциальных кандидатов в президенты от шоу-бизнеса был и лидер группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук. Он имел желание, однако не выдержал конкуренции и натиска со стороны соперников, и решил отступить.

А вот актер «Квартала 95» Зеленский “пошел и выиграл выборы”.

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