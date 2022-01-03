За нарушение правил Минцифры будет блокировать участие в программе “єПідтримка”

Министерство цифровой трансформации Украины сможет блокировать участие организаций в программе «єПідтримка» о выплатах украинцам тысячи гривен за полную вакцинацию против коронавируса, если они нарушат правила программы.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 29 декабря, которым внесли изменения в предыдущее постановление о «єПідтримці» от 9 декабря.

В частности, документ дополнили пунктом, где указывается, что в случае получения информации (в том числе от правоохранителей) о нарушении субъектом хозяйствования условий программы «єПідтримка» Минцифры блокирует их участие.

Кроме того, в порядке использования средств для «єПідтримки» указали, что за период праздничных и выходных дней, а также в случае невозможности осуществления информационного взаимодействия Минцифры может отдельно формировать и представлять Минэкономики Реестр получателей помощи.

Что такое «єПідтримка»?

«єПідтримка» ㅡ это программа, по которой украинцы, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, могут получить тысячу гривен.

Эти деньги можно потратить только на определенные категории: книги, спортзалы, билеты в кино, театр, музеи, на концерты или на поездки по Украине ㅡ и таким образом поддержать бизнес, который больше всего страдает из-за карантина.

Люди от 60 лет смогут использовать тысячу гривен за вакцинацию против коронавируса на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Но такую возможность запустят с января 2022-го.

Деньги могут получить только полностью вакцинированные украинцы с «зеленым» COVID-сертификатом в приложении «Дія».

Чтобы получить помощь, нужно оформить специальную карточку в банке (онлайн или непосредственно в банке) и подать заявку в «Дії».

Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, то счет закроют. Снять их с карты, перевести на другую карту или потратить на другие категории товаров и услуг не получится.

Рассчитываться этими деньгами можно онлайн и офлайн, но только в указанных категориях украинского бизнеса. Банки будут распознавать COVID-тысячу в случае оплаты картой с помощью МСС-кодов.

Об этом NNS узнал из сообщения Громадське