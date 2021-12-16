“Явка с повинной”: МИД Украины о решении суда РФ про военных России на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Москва фактически решением своего суда признала присутствие российских войск на Донбассе, что «укрепит позицию Украины в международных судах».

Об этом NNS узнал из сообщения Радіо Свобода.

«Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы «внутриукраинском» характере конфликта на Донбассе. В этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта. Это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях. Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности», заявил в комментарии Радіо Свобода представитель МИД Украины Олег Николенко.

Он добавил, что не удивителен тот факт, что «российская сторона начала удалять упомянутое судебное решение из публичного доступа».

«Но скрыть преступления России против Украины не удастся», добавил он.

Ранее стало известно, что Кировский суд в России в приговоре, датированном ноябрем 2021 года по уголовному делу о коррупции (его текст есть в распоряжении Радио Свобода) раскрыл информацию о поставках продовольствия российским военным, размещенным на неподконтрольных Киеву территориях ОРДЛО. Как говорится в приговоре районного суда в Ростове-на-Дону, размещенным на позициях боевиков российским военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области.

По приблизительным подсчетам Радио Свобода, поставки 1300 тонн продовольствия еженедельно хватало для обеспечения примерно 26 тысяч человек. В приговоре не указано, что поставкой занималась только одна компания.

Представитель российского президента Дмитрий Песков назвал ошибочными данные, указанные в приговоре суда. По словам спикера Путина, ошибиться могли авторы приговора суда, потому что «никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет».

Россия всегда отрицала участие своих военнослужащих в боевых действиях на востоке Украины, утверждая, что украинским войскам там противостоит «народная милиция», состоящая из жителей Донбасса, в которой граждане России могут присутствовать только как добровольцы.

В то же время несколько журналистских расследований и публикации украинских спецслужб указывали, что российская армия принимала непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины. Речь шла не только о поддержке артиллерийскими ударами, но о боях между российскими военными и украинской армией.