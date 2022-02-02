Выплату за вакцинацию расширили на подростков: когда можно получить тысячу гривен

Правительство решило расширить на подростков 14-18 лет программу «єПідтримка» – выплату тысячи гривен за вакцинацию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает NNS.

“Кроме стандартных целей на спорт, кино, театры, путешествия, средства программы можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности и канцелярские изделия“, написал он в Телеграмм.

В то же время, министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил, что средства можно будет получить с 7 февраля.

Шмигаль уверяет, что в ближайшее время разрешат вакцинированным людям с инвалидностью I и II группы покупать за деньги из программы лекарства, сейчас такая возможность есть только у пенсионеров.

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Что такое «єПідтримка»?

«єПідтримка» ㅡ это программа поддержки, по которой украинцы, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, могут получить тысячу гривен. Деньги могут получить только полностью вакцинированные украинцы с «зеленым» COVID-сертификатом в приложении «Дія».

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Чтобы получить помощь, нужно оформить специальную карточку в банке (онлайн или непосредственно в банке) и подать заявку в Дії.

Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите – счет закроют. Снять их с карты, перевести на другую карту или потратить на другие категории товаров и услуг не получится.

Рассчитываться этими деньгами можно онлайн и офлайн, но только в указанных категориях украинского бизнеса. Банки будут распознавать COVID-тысячу в случае оплаты картой с помощью МСС-кодов.

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