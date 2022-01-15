Выход на пенсию в 2022 году: что изменилось, какие документы нужны

В Украине выйти на пенсию можно, достигнув необходимого пенсионного возраста и при наличии достаточного страхового стажа, требования к которому обновили в 2022 году.

Об этом сообщает NNS со ссылкой в Пенсионный фонд Украины.

Выход на пенсию в 2022 году. Какие изменения?

Согласно статье 26 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного лицом соответствующего страхового стажа и составляет 60, 63 и 65 лет.

В 2022 году (с 1 января по 31 декабря) право выйти на пенсию в 60 лет будут иметь люди, у которых страховой стаж составляет не менее 29 лет. В прошлом году такое право имели люди с 28-летним страховым стажем.

Если у человека нет такого стажа, то в 2022 году на пенсию в 63 года смогут выйти люди со страховым стажем от 19-ти до 29-ти лет.

В случае отсутствия страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту после достижения 63-х лет, такая пенсия назначается по достижении человеком 65-летнего возраста. Конечно, при наличии указанного страхового стажа, а именно: – с 1 января по 31 декабря 2022 года – от 15 до 19 лет.

Граждане, которые не накопили 15 лет стажа, смогут выйти на пенсию в 65 лет и получать социальную выплату. На сегодняшний день такая выплата составляет 1854 гривны.

Как подать документы

Обратиться в Пенсионный фонд для назначения пенсии можно в любое время после возникновения права на его получение. Сделать это можно и заранее, за месяц, чтобы сразу получить выплаты, сообщает Хвиля.

Кроме того, если пенсионер успеет обратиться в Пенсионный фонд не позднее трех месяцев со дня достижения им пенсионного возраста, то выплаты ему назначат со следующего дня после наступления возраста выхода на пенсию. То есть, он не потеряет часть своих денег за это время.

Какие документы нужны?

заявление установленной формы;

паспорт (оригинал и ксерокопия);

документы о месте проживания (регистрации) пенсионера;

свидетельство о рождении детей (в случае необходимости);

свидетельство о браке (при необходимости оригинал + ксерокс);

заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;

трудовая книжка (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже;

ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

справка из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости);

диплом и другие документы, подтверждающие периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия);

по желанию пенсионера и при условии подтверждения первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года, независимо от перерывов.

Отметим, что некоторые из этих документов можно получить в электронной форме в рамках проекта е-пенсий или на портале Дия, где запустили некоторые полезные для пенсионеров услуги.

Можно ли оформить пенсию дистанционно?

Случается, когда по некоторым причинам пенсионер не может лично обратиться в управление Пенсионного фонда Украины по месту жительства (регистрации) для оформления пенсионных выплат. Тогда вместо него это может сделать его официальный представитель. Для этого необходимо оформить специальную доверенность, которая должна быть удостоверена нотариусом.

Если украинец находится за границей и оформляет доверенность, то ее нужно заверить штампом “Apostille” в консульских учреждениях. К документам, выданным на иностранном языке, должен прилагаться их перевод, нотариально заверенный.

Законный представитель пенсионера должен собрать те же документы для оформления выплат.

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