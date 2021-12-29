Военный учет для женщин хотят сделать добровольным – новый законопроект

На сайте Верховной рады появился законопроект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе.

Как пояснил народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский, документ предусматривает добровольную постановку на военный учет для женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады, передает NNS.

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Как пояснил в своем Telegram-канале Максим Бужанский, он и еще 58 депутатов от “Слуги народа” и других фракций внесли в Раду законопроект №6482. Документ предлагает постановку на военный учет женщин только в добровольном порядке.

“За исключением медиков”, уточнил Бужанский.

Напомним, ранее Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на обязательный учет военнослужащих.

Отметим, что в оборонном ведомстве заявили, что планируют автоматизировать процедуру постановки на военный учет.

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