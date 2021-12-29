Водителей готовят к новому горючему: первые заправки появятся в 2022 году

В 2022 году в Украине должны появиться первые заправки с уникальным для страны горючим – водородом. Инвесторов под этот проект обещает найти «Украинский водородный совет» (УВС).

Об этом NNS узнал из сообщения Главком.

«После сертификации первых водородных авто начаты переговоры с инвесторами, которые заинтересованы в развитии украинских водородных заправок. Прилагаем максимум усилий, чтобы первая водородная заправочная станция в Украине появилась уже в следующем году», об этом еще в сентябре 2021 года сообщал президент УВС Александр Репкин.

А в конце декабря была обнародована водородная стратегия Украины.

«Ближайшей целью водородной стратегии Украины является наращивание дополнительных мощностей по производству водорода, наработка регуляторной базы, расширение использования новейшего топлива в транспортной отрасли и начало экспортных продаж украинского водорода», говорится в документе.

Первые водородные автомобили, которые были сертифицированы в Украине, – это седаны Toyota Mirai.

Miarai – самый продаваемый водородный электромобиль в мире. В мае 2021 года японский седан установил новый рекорд пробега на водороде – на одной заправке электромобиль преодолел более тысячи километров.

Для рекордного заезда Mirai заправили, так называемым, «зеленым» водородом. Энергию для его генерации получают из возобновляемых источников, что означает полное отсутствие вредных выбросов.

В состав силовой установки Toyota Mirai входит электромотор, питающийся от топливных элементов. Именно они с помощью водорода и генерируют электричество. Отдача электродвигателя составляет 182 лошадиные силы.

Запас хода Mirai – 850 километров. Это больше чем у любого современного батарейного электромобиля.

В Украине Toyota Mirai официально не продается.

Также разработкой водородных автомобилей занимается Hyundai. В линейке корейцев есть кроссовер Nexo. По паспорту Nexo проезжает на одной заправке 666 километров (за циклом WLTP).