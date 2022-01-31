Водителей будут проверять на алкоголь в течение трех часов после ДТП – в Верховной раде зарегистрирован законопроект №6558, которым вводится обязательная проверка на алкогольное или наркотическое опьянение участников аварий с травмированными или погибшими.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Верховной рады.

Отметим, в настоящее время такое освидетельствование проводится на усмотрение полиции.

В пояснительной записке авторы проекта закона указывают, что дорожные аварии — одна из главных угроз жизни и здоровью украинцев.

За 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 2,3 тысячи ДТП с пострадавшими, в которых 2 592 человека погибли. При этом особую опасность представляют нарушения ПДД или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Документом вводятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовный процессуальный кодекс, обязывающие проводить освидетельствование водителей на алкоголь и наркотики в случае ДТП с пострадавшими.

Согласно законопроекту часть 1 ст. 266 КУоАП дополняется таким пунктом:

«В случае дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмировано одно или более лиц, осмотр лиц, управляющих транспортными средствами, с участием которых произошло такое происшествие, на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, проводится обязательно — независимо от оснований полагать, что такие лица находятся в указанном состоянии или под влиянием указанных препаратов».

Также изменения касаются статей 214 и 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины – введение обязательного медицинского освидетельствования на состояние опьянения человека, совершившего ДТП с причинением потерпевшему средних, тяжких или несовместимых с жизнью повреждений. Проект предлагает, чтобы полицейские задерживали таких водителей и обеспечивали проверку содержания алкоголя в течение трех часов.

Изменения в статью 10 Закона Украины «Об экстренной медицинской помощи» позволяют проводить осмотр на состояние опьянения в отделениях экстренной медицинской помощи врачами широких профилей. Пока такой осмотр вправе проводить только узкопрофильные врачи, например, наркологи.

Реализация этого закона не потребует дополнительных расходов из государственного или местного бюджета, считают авторы документа.

Автором законопроекта выступает народный депутат от партии «Слуга народа» Анатолий Гунько. Проект закона был внесен после смертельного ДТП в Бахмаче.

Речь идет об аварии, произошедшей 18 декабря в Бахмаче на Черниговщине. Тогда депутат бахмачского городского совета от фракции “Рідний дім” Виктор Мищук сбил велосипедиста и пытался скрыться с места аварии, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Велосипедист от полученных травм скончался по дороге в больницу. Мищука подозревают в том, что на момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

После аварии депутат отказался от медицинского обследования. Разрешение на отбор мочи и крови на анализы полицейские получили на следующий день после ДТП по определению суда.