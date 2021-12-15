Во сколько украинцам обойдется новогодний стол-2022

Стало известно, во сколько обойдется новогодний стол-2022 для украинцев.

Об этом сообщает Национальный научный центр «Институт аграрной экономики», пишет Громадське, передает NNS.

Украинская семья из четырех человек в среднем потратит 1844,74 грн на еду для празднования 2022 года. Это на 8,1% больше, чем в прошлом году.

Так, три килограмма салата оливье с колбасой обойдутся в 198,54 грн, что на 24,6% больше, чем во время празднования 2021 года. Самыми дорогими ингредиентами будут колбаса (100 грн за полкилограмма), зеленый горошек (35 грн за 0,5 кг), шесть яиц (19,80 грн), 200 г соленых огурцов (17,22 грн) и 180 г майонеза (14, 50 грн). За лук, морковь и картофель придется в среднем заплатить 13,02 грн.

Полтора килограмма селедки под шубой будут стоить 121,57 грн — примерно столько же, сколько и в прошлом году. Самым дорогим ингредиентом будет филе сельди: за 0,5 кг нужно заплатить 100 грн. Остальные средства пойдут на майонез, морковь, свеклу, лук и картофель.

По подсчетам научного центра, расходы на мясные продукты выросли на 10-26%. В общей сложности 2,5 кг мясных продуктов обойдутся в 443,50 грн. Полкилограмма колбасы «Салями» будет стоить 98,50 грн, подбрюшины копченой — 110 грн, свежий биток из свинины — 115 грн. Мясо птицы на конец года самое дешевое среди других видов, хотя куриное филе почти сравнялось в цене со свининой. За килограмм куриного филе в среднем придется заплатить 120 гривен.

Также 300 граммов твердого сыра обойдется украинцам в 75 грн, а пачка сливочного масла — в 50 грн. Овощи будут стоить 185,38 грн, самым дорогим, как и в прошлом году, за 0,5 кг будет сладкий перец — 52,50 грн. А фрукты обойдутся в 105,80 грн, в том числе за два килограмма мандаринов придется заплатить 70 грн.

Стоимость килограмма белого хлеба и килограмма шоколадных конфет за год не изменилась: 24,95 грн и 170 грн. соответственно. «Артемовское» игристое вино обойдется в 109 грн, коньяк «Шабо» 5-летней выдержки — 180 грн. Соки, вода, газированные напитки будут стоить 81 грн.

Семьи, которые могут купить деликатесы, дополнительно заплатят 480 грн. Баночка красной икры (120 г) будет стоить 260 грн, а 200 г красной рыбы – 220 грн. Так что стоимость новогоднего стола повысится до 2324,74 грн.

Кроме того, для жителей Киева стоимость бюджетного новогоднего стола будет составлять 2123,59 грн, что на 10,8% больше, чем в прошлом. Ужин с деликатесами жителям столицы обойдется в 2673,59 грн.