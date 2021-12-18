“Весна может начаться уже в феврале” – неожиданный прогноз на зиму

Нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

Об этом в интервью “Фактам” сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух.

Об этом NNS узнал из сообщения ТСН.

“Декабрь может быть на 1-2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993-2016 годов, а январь и февраль – на 2-3 градуса. Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода”, сказала она.

Так, согласно расчетам, в этом году на погоду в Украине будет влиять не только гребень Азорского антициклона, который приносит холодную погоду, но и антициклоны, которые, вероятно, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах, объяснила метеоролог.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

Ранее Вера Балух сообщала, что примерно в 60% дней зимы будет преобладать более аномально теплая погода. Но еще остается 40%, когда погода может быть на уровне или ниже нормы.

Зимой также можно ожидать потоки арктического холода, поскольку будет активнее поток Эльниньо в Тихом океане. Он увеличивает возможность циркуляции арктического воздуха на фоне теплой зимы.

Что касается осадков, то этой зимой, вероятнее всего, они будут в пределах нормы. Не ожидается затяжных снегопадов или длительных периодов без снега. Однако более точно спрогнозировать уровень осадков нельзя, ведь такой прогноз можно сделать только за 5 дней до определённой даты.