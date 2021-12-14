Вероятное российское гражданство Гогилашвили: будет ли расследование

Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ заявил, что у Гогилашвили вероятно действующий российский паспорт. Будет ли расследование на этот счет?

Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что монобольшинство не будет инициировать расследование относительно возможного российского гражданства уволенного накануне заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом он заявил 13 декабря на брифинге после съезда фракции “Слуга народа”, со ссылкой на Грмадське передает ТСН, информирует NNS.

“Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну был заместитель – нет уже заместителя. Дальше двигаемся”, наметил Арахамия.

Он также добавил, что в отношении чиновников категории А СБУ и МВД проводят спецпроверку, но этот процесс следует совершенствовать.

“Нужно ли совершенствовать этот процесс? Я считаю, что за неправильное декларирование гражданства нужно ввести уголовную ответственность. Тогда, мне кажется, ситуация наладится”, считает нардеп.

Стоит отметить, что недавно Центр журналистский расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ заявил, что Гогилашвили возможно имеет действующий российский паспорт.

Напомним, уже бывший замминистра внутренних дел устроил скандал на блокпосту в Донецкой области. Полицейские попросили Гогилашвили показать документы, а тот в ответ устроил разборки. Впоследствии он извинился за свою “чрезмерную эмоциональность”. Позже журналист Юрий Бутусов сообщил, что Гогилашвили не по статусу использовал бронеавтомобиль и охрану.

После видео со скандалом, который устроил Гогилашвили на въезде в зону ООС, появилась новая видеозапись уже другого инцидента в Киеве. На видео, которое обнародовало издание “Украинская правда”, видно, что 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы, что разъярило высокопоставленного чиновника и он начал оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они не узнали начальство.

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента также потребовал уволить с должности заместителя главы МВД. 13 декабря стало известно, что Кабинет Министров Украины уволил замминистра внутренних дел, а сам Александр Гогилашвили на своей странице в Facebook сообщил, что написал заявление на увольнение.