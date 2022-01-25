Вакцинированные украинцы смогут получить еще 500 грн и оплатить коммуналку в рамках “єПідтримки”: детали

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что программу “єПідтримка” расширят – вакцинированные украинцы смогут получить еще 500 грн и оплатить коммуналку.

Об этом Зеленский в своем видеообращении после заседания СНБО, передает NNS.

В частности пожилым людям разрешат тратить “тысячу за вакцинацию” на оплату коммунальных услуг, а за бустерную прививку будут платить еще 500 гривен.

Зеленский отметил, что таким образом правительство намерено ускорить темпы вакцинации.

По его словам, расширение программы для людей 60+ будет произведено в течение месяца. Он напомнил, что сейчас тысячу от государства они смогут тратить на покупку лекарства.

Украинцы 60+ смогут потратить COVID-тысячу на лекарства

Кроме того, власти, по словам Зеленского, планируют стимулировать украинцев делать третью, бустерную, прививку от коронавируса. По его словам, бустеризация уже стала единственным эталоном для всех развитых государств. За бустерную дозу государство будет выплачивать украинцам еще по 500 гривен.

“єПідтримку” к тому же планируют распространить и для подростков от 14 до 18 лет.

“Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия, они смогут тратить деньги и в сфере образования – на образовательные курсы, образовательные услуги, образовательные программы и т.д.”, сообщил глава государства.

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