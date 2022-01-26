В Украине зарегистрируют лекарство от COVID-19 “Молнупиравир”

В Украине на следующей неделе зарегистрируют препарат прямого действия, помогающий при коронавирусе – “Молнупиравир”.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает NNS.

“На следующей неделе в Украине зарегистрируют антивирусный препарат прямого действия против коронавируса “Молнупиравир”, который зашел на регистрацию в страну”, сказал Ляшко.

Что известно про “Молнупиравир”

4 ноября 2021 года Великобритания стала первой страной, одобрившей применение “Молнупиравира” для лечения Covid-19.

10 ноября правительство Японии закупило у разработчика препарата, компании Merck & Co, 1,6 миллиона доз “Молнупиравир”. Этому предшествовал полуторагодичный срок проверки и экспериментов.

3 декабря 2020 года в журнале Nature была опубликована статья о результатах лечения хорьков, инфицированных Covid-19. Оно показало, что препарат блокировал передачу вируса между хорьками через 24 часа после приема “Молнупиравира”. Параллельно шло исследование действий препарата на добровольцах из Великобритании и США.

1 октября 2021 года компания Merck & Co заявила, что независимый консультативный совет рекомендовал досрочно прекратить опыты из-за того, что собрано достаточное количество доказательств пользы препарата для пациентов (снижение риска госпитализации или смерти примерно на 48%).

Для лечения COVID-19 в Украине также применяют препарат Ремдесивир, который закупили за счет государственного бюджета и уже доставили в регионы.

Что известно о “Ремдесивире”

В отличие от “Молнупиравира”, централизованную закупку которого производит государство, “Ремдесивир” в Украине реализуют также частные компании. В интернете можно легко найти препарат, его стоимость – 1400-1600 гривен за флакон 100 мг.

Между тем на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения уже более года находится условная рекомендация: ВОЗ не советует принимать “Ремдесивир” госпитализированным пациентам, независимо от тяжести заболевания, поскольку нет доказательств того, что препарат улучшает показатели выживания и другие результаты лечения Covid-19.

Рекомендация отражала результаты клинического исследования ВОЗ Solidarity, в котором проанализированы данные более 7000 пациентов. Эта рекомендация, выпущенная 20 ноября 2020 г., является частью действующих руководящих принципов по оказанию клинической помощи при Covid-19.

Тем не менее, 1 мая 2021 года управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало в упрощенном порядке разрешение на экстренное использование “Ремдесивира” при лечении Covid-19.

В Украине правительство впервые централизованно закупило “Ремдесивир” в сентябре 2020 года, то есть еще до негативного заключения ВОЗ. Тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что лекарственное средство в Украине не зарегистрировано, но “закон позволяет завести его и закупать централизованно”.

Сейчас полемика не утихла. К негативным сторонам “Ремдесивира” критики также относят его высокую цену.

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