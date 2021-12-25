В Украине введут новую систему для оплаты коммунальных услуг

В Украине планируется создать новую единую информационно-аналитическую систему для получения и оплаты коммунальных услуг.



Об этом проинформировал премьер Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров, пишут Факты, передает NNS.

По его словам, в настоящее время в Украине нет единого инструмента, где граждане могли бы сразу получить все жилищно-коммунальные услуги. Поэтому его решено создать.

Новая система называется Пространство жилищно-коммунальных услуг. Как отметил Шмигаль, в нем граждане смогут получить сразу все услуги ЖКХ, а также оплатить коммуналку.

“Будет упорядочена между собой работа всех поставщиков коммунальных услуг. Будет возможность прозрачного управления жилищным фондом. Также будет возможность онлайн-заказа и оплаты коммунальных услуг”, отметил глава правительства.

Кроме того, благодаря новой системе граждане смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства.

На заседании Кабмин создал межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском системы.

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