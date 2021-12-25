В Украине введут новую систему для оплаты коммунальных услуг

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систему для оплаты коммунальных услуг
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В Украине планируется создать новую единую информационно-аналитическую систему для получения и оплаты коммунальных услуг.

Об этом проинформировал премьер Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров, пишут Факты, передает NNS.

По его словам, в настоящее время в Украине нет единого инструмента, где граждане могли бы сразу получить все жилищно-коммунальные услуги. Поэтому его решено создать.

Новая система называется Пространство жилищно-коммунальных услуг. Как отметил Шмигаль, в нем граждане смогут получить сразу все услуги ЖКХ, а также оплатить коммуналку.

“Будет упорядочена между собой работа всех поставщиков коммунальных услуг. Будет возможность прозрачного управления жилищным фондом. Также будет возможность онлайн-заказа и оплаты коммунальных услуг”, отметил глава правительства.

Кроме того, благодаря новой системе граждане смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства.

На заседании Кабмин создал межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском системы.

систему для оплаты коммунальных услуг

систему для оплаты коммунальных услуг

систему для оплаты коммунальных услуг

систему для оплаты коммунальных услуг

 

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