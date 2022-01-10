В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов: что известно

Украина вслед за ЕС готовится сократить срок действия COVID-сертификатов.

Уже на этой неделе в Украине может быть принято решение по уменьшению срока, в течение которого действительны “зеленые” COVID-сертификаты. На данном этапе украинские документы о вакцинации действительны в течение года.

О подготовке изменений стало известно от заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич в эфире канала “1+1”, передает NNS.

Чиновница отвечает за вопросы цифрового развития в Министерстве. По ее словам, в Евросоюзе решение о сокращении срока действия сертификатов о вакцинации было принято еще в декабре 2021 года. А вступило в силу оно только 10 января 2021-го.

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Учитывая, что Украина всячески пытается настроить работу по документам в соответствии с Европой, нам тоже придется сократить срок действия COVID-сертификатов.

Планируется, что уже на этой неделе будет принято соответствующее решение.

Как и в странах ЕС, украинский “зеленый” COVID-сертификат (о двух дозах вакцины) будет действителен в течение 270 дней, то есть 9 месяцев.

Предварительно “желтый” сертификат, подтверждающий получение только первой прививки, останется по времени неизменным.

Следует добавить, что в Минздраве пообещали выдавать дополнительные сертификаты тем, кто соберется получить бустерную прививку против коронавирусной болезни.

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