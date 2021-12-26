В Украине с 1 января изменятся условия продажи и покупки квартир

В соответствии с законом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины с 1 января 2022 года заработают новые правила налогообложения операций с недвижимостью. Как изменятся условия продажи и покупки квартир?

Что ждет продавцов домов и квартир в новом году, разбирался “Апостроф”, передает NNS.

Налоги с продажи недвижимости

Для начала разберемся, как сделки с недвижимостью облагаются налогом на сегодняшний день.

В случае, если налогоплательщик впервые на протяжении года продал объект жилой недвижимости, он освобождается от НДФЛ. В то же время покупатель и продавец обязаны уплатить по 1% от цены объекта, которая указана в договоре купли-продажи, в Пенсионный фонд и госпошлины.

Со второй и всех последующих сделок продавец должен уплатить НДФЛ в размере 5% и по 1% в Пенсионный фонд и госпошлины.

В случае, если налогоплательщик продает жилье, которое он приобрел менее трех лет назад, он также обязан уплатить 5% от суммы сделки. Исключением является имущество, полученное в наследство.

Продажа коммерческой недвижимости, к которой относятся офисные помещения, паркоместа и апартаменты, облагается налогом по ставке 5% даже при первой продаже за год.

Также с доходов, облагаемых НДФЛ по ставке выше нулевой, взимается военный сбор в размере 1,5%.

Что изменится для продавцов недвижимости в 2022 году

С прибыли, полученной от продажи третьего и последующих объектов жилой недвижимости в течение года, продавец теперь должен уплатить не 5%, а 18%.

Вторая продажа жилья за год, как и раньше, облагается налогом по ставке 5%, а первая – освобождается от налогообложения.

Также ставка 18% применяется при второй и каждой последующей продаже коммерческой недвижимости за год и первой и каждой последующей продаже жилья, находящегося во владении продавца менее трех лет. Последнее, как и раньше не касается недвижимости, полученной в наследство.

Стоит отметить, что налогом облагается именно прибыль, то есть разница между полученной от покупателя суммой и суммой, потраченной на приобретение жилья.