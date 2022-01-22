В Украине с 1 февраля вводят новые цены на пластиковые пакеты

В декабре прошлого года в Украине установлены минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Решение было принято на заседании правительства и вступает в действие с 1 февраля 2022 года.
1 июня 2021 года был принят закон об ограничении оборота пластика в сфере торговли. Их вводят поэтапно. Так, один из этапов начнется 1 февраля. Тогда будет запрещено бесплатное распространение толстых пластиковых пакетов – их минимальная стоимость составит 2 гривны.
Об этом информирует Правительственный портал, передает NNS.
По данным Минэкономики, каждый год украинец использует в среднем 500 пластиковых пакетов. Изделия, которые служат всего несколько минут, будут разлагаться веками, загрязняя окружающую среду.
“Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит обезопасить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика”, отметил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.
Согласно постановлению Кабмина, фиксированная стоимость будет установлена на пакеты толщиной более 500 микрометров. Они чаще всего используются в магазинах на кассе. То есть такие пакеты нужны только для того, чтобы донести продукты домой.
С 1 февраля цены на пластиковые пакеты будут следующие:
- 2,00 грн. – пакет без ручек и боковых складок;
- 2,50 грн. – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3,00 грн. – пакет с ручками и боковыми складками.
Пока требования не будут распространяться на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые используют для упаковки и транспортировки рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Ограничения таких пакетов начнут действовать с 1 января 2023 года.
Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.