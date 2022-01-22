В Украине с 1 февраля вводят новые цены на пластиковые пакеты

В декабре прошлого года в Украине установлены минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Решение было принято на заседании правительства и вступает в действие с 1 февраля 2022 года.

1 июня 2021 года был принят закон об ограничении оборота пластика в сфере торговли. Их вводят поэтапно. Так, один из этапов начнется 1 февраля. Тогда будет запрещено бесплатное распространение толстых пластиковых пакетов – их минимальная стоимость составит 2 гривны.

Об этом информирует Правительственный портал, передает NNS.

По данным Минэкономики, каждый год украинец использует в среднем 500 пластиковых пакетов. Изделия, которые служат всего несколько минут, будут разлагаться веками, загрязняя окружающую среду.

“Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит обезопасить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика”, отметил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Согласно постановлению Кабмина, фиксированная стоимость будет установлена ​​на пакеты толщиной более 500 микрометров. Они чаще всего используются в магазинах на кассе. То есть такие пакеты нужны только для того, чтобы донести продукты домой.

С 1 февраля цены на пластиковые пакеты будут следующие:

2,00 грн. – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн. – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн. – пакет с ручками и боковыми складками.

Пока требования не будут распространяться на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые используют для упаковки и транспортировки рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Ограничения таких пакетов начнут действовать с 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.