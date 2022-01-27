В Украине резко подорожает интернет: главная причина

Стоимость интернет-услуг в Украине начала расти. По словам провайдеров, тарифы будут расти и дальше.

Об этом NNS узнал из сообщения gsminfo.com.ua.

Главная причина – повышение расходов на кабели и удорожание энергоносителей. Дело в том, что их не производят в Украине, а при ввозе нужно уплатить дополнительную госпошлину.

По словам директора интернет-провайдера NetAssint Максима Тульева, если ситуация не изменится в ближайшее время, следует ожидать очередного повышения цены на 20%.

Это объясняется тем, что интернет-провайдеры имеют очень конкурентный рынок. Единственное, что сейчас можно сделать – переложить 23,5% на плечи пользователей. В целом ожидается повышение цен на Интернет и подключение примерно на 20%.

Между тем, эксперты утверждают, что шансы на отмену пошлины на импортные кабели все же есть. Скорее всего, это вывод из номенклатуры импорта, на который распространяются специальные таможенные правила. Это больше касается товаров, не производимых в Украине.

Главная цель лоббистов – не интернет-кабели, а огромный рынок силового кабеля, за который идет борьба.

Отмечается, что рост цен больше всего ощутят жители небольших городов, где один или несколько провайдеров. В больших городах подорожание будет не столь существенным, ведь в условиях высокой конкуренции провайдеры будут пытаться удерживать цены.

В то же время, Украина – одна из немногих стран мира с самым доступным интернетом. Мало где в мире можно получить высокоскоростной безлимитный интернет всего за 10 долларов в месяц. Даже подорожание на 20% не сильно повлияет на доступность интернета.

Vodafone ввел выгодный тариф, которого нет у Киевстар и lifecell