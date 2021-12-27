В Украине расширят список беcплатных медуслуг: что будет в новом пакете

Национальная служба здоровья (НСЗУ) планирует расширить спектр медпомощи, которую пациенты могут получить в больницах бесплатно. В программу медгарантий на 2022 год прибавили 33 миллиарда гривен.

Об этом рассказали директор департамента коммуникаций НСЗУ Лилия Гудзь и заместитель главы НСЗУ Татьяна Бойко, пишет Громадське, передает NNS.

Так, в 2022 году на Программу медицинских гарантий (ПМГ) из госбюджета выделили 157,3 миллиарда гривен — это самая большая сумма с начала реформы финансирования системы здравоохранения.

В следующем году планируется расширить список медуслуг, которые украинцы могут получить бесплатно. В частности, расширится программа «Доступные лекарства».

НСЗУ предлагает включить в нее препараты для лечения болезни Паркинсона и хронического обструктивного заболевания легких. Пациенты смогут получить электронный рецепт на такое лекарство и забрать их бесплатно в аптеке.

Также среди предложенных нововведений 2022 года — стационарозамещающие формы лечения. В НСЗУ планируют ввести услугу «хирургия одного дня», когда после несложной операции пациент сможет в тот же день вернуться домой.

Это касается только зафиксированного перечня небольших хирургических вмешательств, после которых не требуется стационарное лечение.

«Это делается для того, чтобы больница не держала человека больше, чем нужно, а делала вмешательство, получала за это средства и отпускала человека домой, если с ним все хорошо», сказала Лилия Гудзь.

Главное внимание Программы медгарантий по-прежнему будет на заболеваниях, которые являются основными причинами смертности в Украине и требуют дорогостоящего лечения: инсульты, инфаркты и онкология.

Так, со следующего года НСЗУ планирует повысить тарифы медучреждениям по важнейшим направлениям, но при этом будет выдвигать к ним ужесточенные требования. Например, заведение сможет заключить договор с НСЗУ, если в 2021 году пролечило 100 инсультов или 50 инфарктов, провело минимум 150 родов и т.д.