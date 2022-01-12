В Украине прогнозируют рекордное подорожание бензина и дизтоплива

Заместитель директора Научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев считает, что в ближайшее время цены на топливо в Украине снова возрастут, прогнозируется рекордное подорожание бензина и дизтоплива.

Такой прогноз он озвучил изданию Сегодня, пишет Хвиля, передает NNS.

Эксперт отметил, что новые предельные цены бензина и дизтоплива, которые вскоре должно обнародовать Министерство экономики Украины, будут выше нынешних.

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В конце декабря оптовые цены на бензин и ДТ подняли на 3%, а розничные цены Минэкономики рекомендовали повысить на 4%.

“Определенных предпосылок для такого решения Минэкономики мало, ведь нефть в мире только в январе подорожала на 4-6%. Это спекулятивный рост, но это повлияло на стоимость топлива”, отметил эксперт.

По мнению Рябцева, новые цены, которые обнародуют 13-14 января, будут выше около 1 грн/л. Это означает, что стоимость бензина А-95 вырастет до 33 грн./л.

Отмечается, что в Украине столь высокие цены на бензин этой марки еще не фиксировали.

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