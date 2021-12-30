В Украине появились 2 новых долларовых миллиардера: что о них известно

В Украине появились 2 новых долларовых миллиардера. Это Алекс Шевченко и Макс Литвин – основатели инструмента проверки грамматики Grammarly. Состояние каждого из них оценивается в 4 млрд долларов.

Об этом сообщил Forbes. Всего в мире насчитывается уже более 2600 миллиардеров. Их общее состояние оценивается почти в 14 трлн долларов. В 2021 долларовых миллиардеров увеличилось на 400 новых.

Чем занимаются новые украинские миллиардеры

Украинцы Алекс Шевченко и Макс Литвин – основатели инструмента проверки грамматики Grammarly. Состояние каждого из них оценивается в 4 млрд долларов.

В ноябре 2021 года они привлекли 200 млн долларов от инвесторов. После этого стоимость их компании выросла до 13 млрд долларов.

“Более десяти лет назад компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско запустилась под названием Sentenceworks (вскоре название отвергли) как продукт по подписке, который помогал бы студентам с грамматикой и орфографией. С этого времени Grammarly отошел от фокуса исключительно на образовании. Теперь их приложение можно использовать, чтобы легко устранить ошибки в электронных письмах, документах и ​​так далее”, рассказывает Forbes.

Среди миллиардеров – поп-певица и экс-звезда реалити-шоу

Богатейшей новой миллиардершей в 2021-м стала Мириам Адельсон, вдова покойного магната азартных игр (казино) Шелдона Адельсона, отмечают аналитики. Она унаследовала его долю в Las Vegas Sands, которая составляет большинство ее капитала, оценивающих в 27,1 млрд долларов. Ее состояние оценивается в 6,1 млрд долларов.

Также в список вошли медийные личности. В частности:

поп-певица Рианна, чей капитал оценивают в 1,7 млрд долларов;

бывшая звезда реалити-шоу Ким Кардашиан Вест, с капиталом около 1,2 млрд долларов.

Где новых миллиардеров появилось больше всего

Большинство новых долларовых миллиардеров появилось в Китае – 160 человек. Еще 100 богачей “дали миру” США.

“Из Индии и Германии пришло более 20-ти. А Швеция отличилась тем, что там появилось 12 новых миллиардеров, каждый из которых преуспел самостоятельно”, рассказывают аналитики.

При этом они отмечают: в 2021 году своими первыми миллиардерами “обзавелись” 4 страны. В частности:

Барбадос (Рианна);

Болгария, где братья Кирилл и Георги Домушиевы создали империю на ветеринарных товарах, грузовых перевозках, недвижимости и футболе, приватизируя государственные компании, оцениваемые в 4,2 млрд долларов;

Эстония, родная страна Кристо Кяерманна и Таавета Хинрикуса, основателей платежного сервиса Wise, вышедшего в июле на Лондонскую фондовую биржу;

Уругвай, где появилось три миллиардера после IPO международного платежного стартапа dLocal в июне; с тех пор один из них утратил этот статус, но состояние каждого из двух других соучредителей dLocal Андреса Бзуровски и Серхио Фогеля оценивают примерно в 2 млрд долларов.

“Более половины новых миллиардеров 2021-го заработали свои состояния на одной из трех индустрий – промышленное производство, технологии и финансы и инвестиции. Промышленное производство стало наиболее прибыльным, особенно в Китае”, заметили аналитики.

Об этом NNS узнал из сообщения “Обозреватель”