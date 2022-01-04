В Украине подорожают алкогольные напитки: какая причина

В Украине подорожают алкогольные напитки. Это связано с повышением акциза на крепкие спиртные напитки, а также некоторые виды вин, ликеров, продуктов перегонки.

С января 2022 года, согласно законопроекту № 5600, принятому Верховной Радой, в Украине увеличатся цены на алкоголь.

Об этом NNS узнал из сообщения Главред.

Законом вводятся новые правила расчета “пивного акциза”, который теперь будет опираться на количество этилового спирта в напитке.

Пиво будет облагаться налогом по ставке 59,82 грн за 1 л этилового спирта, потраченному на его производство.

В настоящее время действует налог в размере 2,78 грн за литр пива вне зависимости от крепости.

То есть пиво крепостью 4% подешевеет на 39 копеек, но пиво крепостью 8% подорожает на 2 гривны 1 копейку.

Повышение акциза на алкогольные напитки:

вина игристые и газированные крепостью от 1,2 до 15% об. – с 11,65 до 12,23 грн за литр;

вина под кодом 2204, 2205, 2206 – с 8,02 до 8,42 грн за литр.

крепкий алкоголь (крепостью выше 22% об.) – со 126,96 до 133,31 грн за литр 100% спирта.

сидр и перри – с 1,06, до 1,11 грн за литр.

Акцизный налог – косвенный налог, налагаемый на момент производства на товары массового потребления внутри страны.

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