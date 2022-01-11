В Украине планируют делать COVID-прививки детям от 5 лет

В Украине с апреля 2022 года могут начать делать COVID-прививки детям от 5 лет.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC News Украина, передает NNS.

На вопрос издания, когда в Украине можно будет делать COVID-прививки детям от 5 лет, он ответил:

“Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было. То есть, на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля”, отметил Кузин.

Сейчас в Украине разрешено вакцинировать детей от 12 лет.

Кузин подчеркнул, что прививки детей делают только по желанию родителей. По его данным, в Украине уже вакцинировано около 140 тысяч детей от 12 до 18 лет.

Санврач советует вакцинировать детей, имеющих сопутствующие заболевания:

“Если у ребенка есть сопутствующие заболевание – онко, астма, сердечно-сосудистые, то я бы советовал провести прививку. Потому что течение ковида у такого ребенка может быть тяжелым”.

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