В Украине уже после нового года могут вырасти тарифы на холодную воду. К этому неизбежно приведет повышение тарифов на электроэнергию.

Если водоканалам не позволят поднять тарифы, то они будут вынуждены перейти на почасовую подачу воды.

Об этом NNS узнал из сообщения today.ua.

В Украине, уже вскоре после новогодних праздников, могут вырасти тарифы на холодную воду. Это связано с повышением затрат на электроэнергию. А стоимость электроэнергии, в свою очередь, составляет 40% себестоимости воды.

В ассоциации Укрводоканалэкология рассказали, что на сегодня стоимость электроэнергии, которой пользуются украинские водоканалы – одна из самых высоких в Европе, а тарифы на воду в 5 раз дешевле европейских.

При этом тариф на электроэнергию, который был заложен в действующие ныне тарифы на воду, с тех пор уже вырос в 1,6 раза.

Так, в тарифах была заложена стоимость электроэнергии по 2,8 грн/кВт-час (без НДС), а сегодня водоканалы вынуждены ее покупать по 4,5 грн/кВт-час (без НДС).

Таким образом, если учесть в формировании тарифов на воду выросшую стоимость электроэнергии, то получится, что их нужно поднимать, как минимум, на 28%.

А если при этом учесть, что стоимость реагентов выросла почти вдвое, то повышать стоимость холодной воды и канализации придется еще больше.

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