В Украине открыли первый магазин без продавцов и кассиров (фото)

Компания “Ашан” открыла в Украине первый автономный магазин без продавцов и кассиров.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Рубрика.

Для того, чтобы попасть в автономный магазин, нужно иметь приложение Ашан. На него покупатель получает QR-код, который является ключом к магазину. Далее клиент самостоятельно совершает покупки и расплачивается на кассе самообслуживания.

Как сообщила RAU пресс-служба сети, первые покупатели уже протестировали систему. Магазин формата Pick up Point в новом концепте residence расположен на территории жилого комплекса Комфорт Таун в Киеве по адресу ул. Регенераторная, 4.

Площадь магазина составляет 45 кв. м.

“Это уже вторая торговая точка Ашана в этом микрорайоне. Первая показала себя очень успешно, поэтому открытие нового магазина только усилит позиции сети в этом микрорайоне”, рассказали представители ритейлера.

В компании пояснили, что выбрали именно этот жилой комплекс для пилота еще и потому, что здесь в основном живут молодые люди, которые работают в сфере новых технологий. Для них важно чувствовать диджитализацию во всех сферах жизни и Ашан дает своим клиентам такую возможность.

В ассортименте представлено более 1000 товаров широкого потребления.

Магазин будет работать 24/7.