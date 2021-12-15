В Украине массово подделывают красную икру: список сайтов-мошенников

Красная икра уже давно стала самым популярным продуктом новогоднего праздничного стола, однако нередко этим пользуются мошенники, массово подделывающие красную икру.

Тем более, покупая икру через интернет и не имея возможности воочию проверить ее качество, потребитель по меньшей мере может остаться с пустым карманом.

В сети можно встретить много сайтов и объявлений, предлагающих красную икру по подозрительно низкой цене, передает Госпродпотребслужба.

Существует несколько видов красной икры (икра горбуши, кеты, семги, форели и др.), поэтому цена может несколько отличаться. В среднем стоимость настоящего продукта составляет 1800–2000 грн за 0,5 кг. Мошенники же предлагают купить якобы красную икру по “акции” за 540-590 грн за 0,5 кг. За такую цену, естественно, приобрести настоящую икру нельзя.

Во сколько украинцам обойдется новогодний стол-2022

Самыми популярными схемами продаж красной икры по акции в интернете являются:

покупай 0,5 кг и получи 0,5 кг бесплатно;

1+1=3 (бери две банки и третью получи в подарок).

Зачастую сайты или страницы в соцсетях предлагают покупателю купить товар с доставкой или почтовым отправлением. Это значит, что товар придет по меньше мере через сутки. Красная икра требует определенного температурного режима, поэтому при данных условиях доставки вы уже гарантированно получите товар ненадлежащего качества.

Список сайтов, где были обнаружены признаки мошенничества и фальсификата:

Как обезопасить себя

При заказе в интернете проверяйте:

информацию на сайте продавца (полное название компании, номер телефона, физический адрес, e-mail);

существует ли у поставщика оффлайн магазин;

наличие международного сертификата;

откуда привезли товар (производитель, склад, срок годности);

есть ли государственная регистрация мощностей оператора рынка.

Если эту информацию вам по разным причинам отказываются предоставить, лучше еще раз обдумать, стоит ли покупать товар и рисковать здоровьем.

Об этом NNS узнал из сообщения realist.online.