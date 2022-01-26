В Украине изменили лимит беспошлинной доставки посылок из-за границы

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые повышают лимит стоимости международных посылок.

Теперь украинцы смогут получать посылки из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до 150 евро без уплаты пошлины.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Хвиля.

25 января Верховная Рада приняла законопроект №4278 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (об налогообложении товаров, перемещаемых (пересылаемых) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)”.

Документ касается порога налогообложения товаров, приобретенных украинцами в зарубежных интернет-магазинах. Теперь, как и до 2019 года, при заказе на сумму до 150 евро не нужно будет платить пошлины. В настоящее время этот лимит составляет 100 евро.

Порядка декларирования при этом не изменили. Ответственность за начисление и уплату в бюджет НДС при ввозе товаров из-за границы несет оператор почтовой связи, экспресс-перевозчик, если он производит декларирование таких товаров.

Между первым и вторым чтением была исключена норма, согласно которой предполагалась возможность отсрочки уплаты НДС – в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

Также расширен список товаров, международная пересылка которых запрещается, в него включили алкогольные напитки и табачные изделия. Закон вступит в силу на следующий день после того, как его подпишет президент.