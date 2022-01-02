В Украине хотят ввести новый налог на сладкие газированные напитки

Глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предлагает обсудить введение нового налога. Предлагается установить налог на сладкие газированные напитки.

Об этом он написал в Facebook, пишет AgroTer, передает NNS.

“Какие существуют сценарии решения проблемы чрезмерного потребления сладких газированных напитков в нашей стране? Как найти баланс между интересами общества, потребителей и производителей? Наш Комитет готов выступить площадкой для диалога и наработки законодательных инициатив”, написал он.

Как отметил депутат, c каждым годом все больше стран мира вводят специальный налог на сладкие газированные напитки.

К перечню из более чем 65 государств недавно присоединились Казахстан и Израиль. В Израиле налог начнет действовать уже в этом году. По напиткам с содержанием более 5 граммов сахара на 100 грамм жидкости нужно дополнительно уплатить 1 шекель за литр (0,3 евро).

“Согласно докладу ВОЗ, увеличение цены на сладкие напитки даже на 20% приводит к снижению их потребления и способствует переходу потребителей на более здоровые альтернативы”, добавил он.

Радуцкий рассказал, что в отличие от сахара из продуктов питания, сахар из напитков (особенно газированных) усваивается слишком быстро, что перегружает поджелудочную железу и печень, что со временем приводит к развитию диабета, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, повреждению кровеносных сосудов, ожирению , заболевания кишечно-желудочного тракта.

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