В Украине хотят увеличить штрафы за долги по коммуналке

Украинцев ждет новый механизм взыскания коммунальных долгов. Среди прочего будут увеличены штрафы и упрощено судебное производство.

Об этом NNS узнал из сообщения сайта На пенсии.

Об этом идет речь в меморандуме с МВФ. Ужесточение наказания для должников стало одним из структурных маяков программы Фонда.

“Мы разработаем подходящие инструменты для ТКЭ, чтобы обеспечить взыскание платежей из домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменения)”, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Минфина.

По словам эксперта в сферах коммунальных услуг Олега Попенко, сейчас идет работа над тем, как взыскать долги, не обращаясь при этом в суд.

“Так как суд – это очень долго, и пока он будет идти, сумма долга может расти, они отключают потребителя от услуги. И, само собой, человеку некуда деваться, он вынужден оплатить долг, а потом еще и вывалить немалую сумму за подключение”, говорит эксперт.

Сколько сейчас платят украинцы за долги?

В Украине размер пени за долги по коммунальных услугах составляет всего 0,01% за каждый день. Таким образом, за год можно получить штраф в размере всего 3,6% от суммы долга. Изначально парламентарии предлагали ввести штраф в размере 0,1%. Но тогда под давлением общественности норму снизили.

Как результат, пеня в Украине меньше, чем комиссия за оплату коммуналки. Такая норма к дисциплине не привела.

Что хотят поменять в Украине?

В развитых странах ЕС должникам не просто отключают коммунальные услуги, но и сразу начисляют высокие штрафы. Это стимулирует потребителей вовремя оплачивать коммуналку. Вскоре такие же нормы смогут заработать и в Украине.

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