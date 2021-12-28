В Украине частная клиника три года продавала детей иностранцам

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая три года продавала детей иностранцам.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел, передает NNS.

В состав группы входили два организатора – учредители частной клиники. Злоумышленники вербовали малоимущих женщин для участия в программе так называемого «суррогатного материнства».

Рожать новорожденных женщины выезжали в Чешскую Республику. В то же время ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве, но указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре.

В свидетельстве о рождении детей матерью отмечалась гражданка Украины, а отцом – иностранец. В дальнейшем «суррогатных матерей» принуждали выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.

За свои услуги организаторы преступной группы получали 50-70 тысяч евро. Установлено, что за три года преступной деятельности организаторы получили от продажи младенцев более 1,2 миллиона евро.

“Участие в спецоперации принимали работники международной следственной группы, в состав которой вошли чешские и шведские коллеги”, отметили в МВД.

Проводятся обыски, объявлено о подозрениях

Проведено 20 санкционированных обысков в клинике и по местам проживания фигурантов. Правоохранители изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса.

Шестерым фигурантам уже объявлено о подозрениях в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией принадлежащего им имущества или без таковой.

Судом будет решаться вопрос об избрании мер членам организованной группы в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 50 миллионов гривен каждому.