В Украине будут сокращать количество родильных отделений: какая причина

В Украине будут сокращать количество родильных отделений. Это будет происходить уже в 2022 году. Всего планируют закрыть 70 отделений.
Об этом сообщает ТСН, пишет РБК-Украина, передает NNS.
Какие родильные отделения будут закрывать
Отмечается, что под сокращение попадут те отделения, где рождается меньше 150 малышей в год.
Закрытие связано с низкой рождаемостью в стране. Чиновники считают, что если родов мало, врачи теряют необходимую практику. За прошлый год в Украине умерли 1469 новорожденных.
В Украине низкая рождаемость
Смертность младенцев в Украине выше, чем в странах Евросоюза.
Глава ассоциации неонатологов Татьяна Знаменская считает, что и 150 родившихся малышей мало, чтобы держать квалификацию врачей на самом высоком уровне.
“Это за собой влечет очень много ошибок профессионального характера. В регионах нужно оставлять (медучреждения – Ред.) где 300 родов и больше в год”,рассказала Татьяна Знаменская.
В ЕС роддома работают при условии, что там рождается 300 малышей в год. Но в нашей стране пока к такой планке не готовы. Пока что нормой установили 150. После этого стало понятно, что 70 медучреждений не смогут дойти до этой нормы.
“Из этих 70 – 30 имеют меньше 50 родов в год. Мы не говорим о роддомах. Мы говорим о родильных отделениях в больницах”,рассказала глава НСЗУ Наталья Гусак.